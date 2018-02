‘Ik hoopte dat Guardiola dit niet zou antwoorden, dit is echt een grap’

Manchester City neemt het zaterdagmiddag op tegen Burnley en Josep Guardiola kan voor dat treffen maar over een bescheiden bank beschikken. De Spanjaard heeft de keuze uit slechts zes wisselspelers aangezien hij ‘niet meer spelers heeft’ en de beloften van the Citizens al op vrijdag in actie kwamen. Gary Neville neemt echter geen genoegen met deze verklaring.

“Ik had echt gehoopt dat hij niet dat antwoord zou geven. Ik vind het echt een grap, een absolute grap. Als je een jeugdtrainer bent bij Manchester City, moet je hem nu opbellen. Vergeet het tweede elftal, zelfs als ze vrijdag nog hebben gespeeld moet je iemand meenemen”, begint de oud-verdediger bij Sky Sports. “Neem zo’n jongen mee, laat hem meereizen met het team, laat hem de materiaalman helpen, zet hem op de bank en laat hem ervaren hoe het is tijdens een Premier League-wedstrijd.”

“Als je een jeugdtrainer of de trainer van de beloften bent bij Manchester City, moet je nu denken: ‘Ik ben mijn tijd aan het verspillen.’ Vergeet hoeveel geld ze hebben uitgegeven, zes spelers op de bank is een vorm van protest. Ik weet niet zeker wat hij hiermee hoopt te bereiken. Hij is absoluut een geweldige trainer, het werk wat hij met dit team heeft gedaan is ongelooflijk en hun prestaties zijn voortreffelijk. Maar dit soort dingen, dat heeft hij niet nodig. Hij hoeft zo’n jongen niet eens in te brengen, hij kan hem meenemen voor de ervaring, om het gevoel te krijgen.”

“Ik heb het gevoel dat er opnieuw een kans gemist is om het geweldige jeugdteam van Manchester City te promoten”, gaat Neville verder. “Ik weet niet wat hij wil, het is sneu dat hij geen jeugdspeler meeneemt. Ik kan je garanderen dat de jeugdtrainers hier echt door ontmoedigd worden. Hij had er net zo goed drie mee kunnen nemen als je uitgaat van de theorie van het niet spelen. Vul die bank gewoon.” Manchester City versterkte zich afgelopen maand voor 65 miljoen euro met Aymeric Laporte, maar greep op deadline day wel naast de komst van Riyad Mahrez.