Ajax-huurling drie minuten na debuut op de bon: ‘Was natuurlijk niet bewust’

Deyovaisio Zeefuik liet Ajax op de laatste dag van de winterse transferperiode achter zich om het seizoen op huurbasis af te maken bij FC Groningen en de rechtsback maakte vrijdagavond zijn debuut voor de Trots van het Noorden. De verdediger kwam in de wedstrijd tegen Vitesse een kleine twintig minuten voor tijd in het veld voor Yoëll van Nieff en had drie minuten later al zijn eerste gele kaart in Groningse dienst te pakken.

“De bal kwam ertussen en dan moet je gewoon het duel ingaan. Het was natuurlijk niet bewust. Maar ja, je moet geen duels uit de weg gaan”, legt hij uit via de officiële kanalen van zijn tijdelijke werkgever. Zeefuik trok naar het noorden van Nederland om meer aan spelen toe te komen en mocht meteen debuteren: “Het voelt wel fijn dat ik meteen vertrouwen krijg. Uiteindelijk wil ik zo veel mogelijk minuten maken.”

De negentienjarige vleugelverdediger, die nog tot medio 2019 vastligt bij Ajax, maar door een ‘eerste recht tot koop’ na dit seizoen ook definitief over zou kunnen stappen naar FC Groningen, zag zijn ploeg een matige eerste helft spelen en kon uiteindelijk niets meer veranderen aan de 2-0 achterstand: “In de tweede helft zat er meer voetbal in. Toen waren we wel veel beter dan Vitesse en hadden we een puntje kunnen pakken.”