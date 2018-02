Wenger: ‘Weeksalaris van 396 duizend euro was de goedkoopste optie’

Arsenal liet Alexis Sánchez met een bijna aflopend contract onlangs naar Manchester United vertrekken, maar slaagde erin om zijn andere ster die in de zomer transfervrij zou zijn geweest wel te behouden. Mesut Özil zette donderdag zijn krabbel onder een nieuw, driejarig contract, dat hem naar verluidt een weeksalaris van maar liefst 396 duizend euro per week garandeert. Arsène Wenger gelooft echter dat the Gunners alsnog goede zaken hebben gedaan.

“Ten eerste, als we een speler laten gaan moeten we ook weer iemand van hetzelfde kaliber ervoort terughalen. Het salaris van die speler zal dan ongeveer gelijk zijn, maar we moeten daar bovenop ook nog eens een transfersom betalen. Dus als we het hele plaatje meenemen, was Özil de goedkoopste optie voor ons”, legt de Fransman de beslissing om het salaris van de spelmaker ruimschoots te verdubbelen uit.

Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan gaan naar verluidt 204 duizend euro per week verdienen, een clubrecord voordat Özil zijn nieuwe contract tekende, maar hier heeft Wenger ook geen problemen mee: “Ik heb nooit een limiet gesteld. Ik denk dat ik uiteindelijk heb geprobeerd om nooit twaalf uit te geven terwijl we tien binnen kregen. Zolang we verdienen wat we uitgeven, vormt het geen probleem.”

“Ik heb er mijn hele leven voor gestreden om de spelers goede salarissen te betalen. Daar ben ik dus niet tegen. Ik ben alleen tegen het leven op krediet”, gaat Wenger, die niet bang is dat andere spelers als Jack Wilshere en Aaron Ramsey nu hogere salarissen willen, verder. “Al onze spelers worden goed betaald, erg goed betaald. Het is dus niet nodig om medelijden met hen te hebben.”