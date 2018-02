Sagna kiest voor Italiaanse hekkensluiter: ‘Ik heb goede aanbiedingen gehad’

Bacary Sagna vertrok afgelopen zomer bij Manchester City en zat sindsdien zonder club. De 65-voudig international zet zijn loopbaan echter nu voort in de Serie A, waar hij tot het einde van het seizoen heeft getekend bij Benevento. De rechtsback geeft aan dat hij zijn keuze voor i Stregoni niet uit financiële overwegingen heeft gemaakt.

“Ik heb in de afgelopen maanden verschillende aanbiedingen gekregen uit Engeland, Frankrijk, Spanje, Turkije, de Major League Soccer en elders uit Italië. Dat waren echter niet de juiste keuzes voor mij en mijn familie. Mijn keuze voor Benevento is niet vanwege financiële redenen. Ik had naar veel andere clubs gekund, waarvan veel mij goede aanbiedingen hebben gedaan”, gaat hij de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever in op zijn keuze.

“Mijn carrière heeft zich in het afgelopen decennium afgespeeld in de absolute top. Wat Benevento mijn nu biedt is een kans om de underdog de vertegenwoordigen en om te spelen voor een club met een prachtig verhaal. In een tijd waarin het voetbal bij veel clubs meer een business is geworden dan een echte sport, vertegenwoordigt Benevento het hart en de ziel van hoe een voetbalclub zou moeten zijn. Passie, strijd, hoop, plezier, liefde en een filosofie die overeenkomt met hoe ik in het leven sta.”

“Ik geloof dat ik nog twee of drie jaar op topniveau kan spelen, ik denk nog steeds dat ik het WK kan halen en weer voor Frankrijk kan spelen. Ik ben er altijd trots op geweest dat ik voor mijn land heb mogen spelen en de brandende ambitie om dat te blijven doen is nooit weggeweest. Ik zal mijn best doen om er in Rusland bij te zijn”, gaat Sagna verder. “Velen zullen verrast zijn door mijn keuze, maar ik weet honderd procent zeker dat ik de goede club heb gekozen, om de juiste redenen.”