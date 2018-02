Xavi: ‘Het doet pijn om hem zo te zien lijden bij Real Madrid, erg jammer’

Real Madrid zette afgelopen weekend weliswaar een overtuigende 1-4 overwinning op Valencia neer, maar de Koninklijke heeft enkel nog kansen in het Champions League-tweeluik met Paris Saint-Germain om te zorgen dat er geen verloren seizoen gedraaid wordt. De regerend landskampioen staat negentien punten achter koploper Barcelona en dat doet zelfs Catalaans icoon Xavi pijn.

“Natuurlijk bewonder ik Zinédine Zidane, hij was een buitengewone voetballer. Het was geweldig om hem te zien spelen. Het doet mij pijn om hem nu zo te zien lijden bij Real Madrid, het is erg jammer”, vertelt de middenvelder van Al Sadd in gesprek met BeIN Sport. “Iedereen heeft Zidane bewonderd en doet dat nog steeds. En niet alleen als speler: hij is een gentleman, een verstandig en nobel persoon die iedereen in de voetballerij kent. Hij is een voorbeeld.”

“Wie was er geen fan van Diego Maradona, of is nu geen fan van Lionel Messi? Dat zijn magische spelers met een toverstokje dat hen vertelde dat zij de beste van een generatie zouden gaan worden. Maradona, Messi, Pelé, Johan Cruijff, Zidane en Alfredo Di Stéfano leven voort in de herinneringen van alle voetballiefhebbers. Zij zijn de spelers geweest die het verschil maakten”, sluit Xavi af.