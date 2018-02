‘De wijzen komen uit het westen, Ten Hag moet niet denken dat hij kan toveren’

Aad de Mos is zelf al geruime tijd niet meer actief als trainer, maar houdt het voetbal in de Eredivisie nog goed in de gaten. De voormalige coach van onder meer Ajax, PSV, Vitesse en Sparta Rotterdam is onder de indruk van trainers als Maurice Steijn en Alfons Groenendijk, terwijl hij zich afvraagt of John van ’t Schip en Erik ten Hag op de lange termijn wel voor succes kunnen zorgen.

“Steijn wint met beperkte middelen veel potjes. Ook pakt hij punten in grote wedstrijden, kijk maar naar Vitesse en Feyenoord. Knap hoor”, analyseert hij in gesprek met Panorama. De Mos heeft ook lovende woorden voor Groenendijk: “Staat met Den Haag keurig in de middenmoot. Een prestatie, met dat materiaal.”

PEC Zwolle verbaast met een vijfde plek in de Eredivisie tot nu toe vriend en vijand, maar De Mos is niet helemaal overtuigd: “De vraag is: is dat casinogeluk of ben je een goede trainer?” Ook over Ten Hag is hij niet onverdeeld enthousiast. De Mos is het ermee eens dat de Tukker bij FC Utrecht goed heeft gepresteerd, maar weet niet zeker of hij wel de juiste man is voor Ajax.

“De wijzen komen bij Ajax nu ineens allemaal uit het oosten. Zie Overmars, zie Ten Hag, zie Schreuder. Dat is allemaal leuk en aardig, maar bij mij is het nog altijd zo dat de voetbalwijzen toch echt uit het westen komen. Hij moet niet denken dat hij een tovenaar is”, gaat De Mos, die aangeeft dat Ten Hag zich nu in een nieuwe situatie bevindt, verder. “Bij Ajax komt hij voor het eerst in zijn leven in een situatie waar alleen de winst telt.”