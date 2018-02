‘Ajax heeft nu dubbele bezetting op links, want hij is er nog lang niet’

Amin Younes leek afgelopen maand op weg naar Napoli, maar trok op het laatste moment zelf de stekker uit een winterse overstap. De Duitser maakt dus in ieder geval het seizoen af in Amsterdam en in navolging van trainer Erik ten Hag, denkt ook Henk Spaan dat het goed is dat Ajax nog een halfjaar over de linksbuiten kan beschikken.

“Justin Kluivert had zichzelf nauwelijks een compliment gegeven voor het vertrek van Younes, of Younes bleef. Compliment vervallen. Ze zullen het moeten uitvechten. Het is een win-win-situatie. Kluivert is zo'n ventje dat harder gaat lopen door concurrentie”, schrijft de journalist in zijn column in Het Parool.

Spaan verwacht dat Younes na zijn eerste vakantie in achttien maanden ‘fit als een hoen’ zal zijn voor het restant van het seizoen en ziet beslist speeltijd in het verschiet liggen voor de Duits international. Hij denkt dat Kluivert nog te jong is voor stabiliteit en ziet geen andere concurrenten: “Ajax heeft een dubbele bezetting op links en geen driedubbele, want Dennis Johnsen is er nog lang niet.”