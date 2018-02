Het Kasteel als springplank voor Feyenoorder: ‘Een win-win-situatie’

Miquel Nelom heeft Feyenoord op huurbasis verlaten voor Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel moet hij onder leiding van trainer Dick Advocaat meehelpen aan het lijfsbehoud van de hekkensluiter van de Eredivisie. De 27-jarige verdediger hoopt met zijn ervaring van waarde te kunnen zijn voor de ploeg en ook voor de jonge talenten.

Waar hij vorig seizoen met Feyenoord nog kampioen werd, strijdt hij nu met Sparta tegen degradatie. “Ik weet waar ik aan begonnen ben, ik ben hier om Sparta te helpen in de Eredivisie te blijven. Dat moet, daar hoort de club”, zegt Nelom in gesprek met Voetbal International. “Ik heb Sparta altijd een mooie club gevonden. En ik heb al gezien dat de kwaliteiten aanwezig zijn om voor elkaar te krijgen wat we willen.”

Bij Sparta werden in januari verschillende spelers aan de selectie toegevoegd. “We moeten met elkaar zorgen dat we snel aan elkaar gewend zijn. Dat is nu nog te vroeg misschien. Een nieuwe doelman, ik ben nieuw, het is nog een beetje zoeken. We moeten communiceren met elkaar, elkaar helpen”, aldus Nelom. “Ik denk dat ik in de coaching een belangrijke rol kan pakken. Ook richting de jeugd. Niet dat ik me na een week meetrainen al verplicht voel om me over de jongeren te ontfermen, ik heb het ook druk met mezelf.”

Nelom wil via Sparta een mooie transfer afdwingen. Zijn contract bij Feyenoord loopt na dit seizoen immers af. “Het is een win-win-situatie. Voor de club en voor mij staat er wat op het spel. Tot aan de zomer wilde ik in Nederland blijven. In de winterstop heb ik doorgetraind omdat ik eind vorig jaar geblesseerd was geweest. Ik wist dat ik fit moest zijn omdat het belangrijk is dat ik nu speel.”