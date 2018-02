‘Mocht u het gemist hebben: Danny Blind is door dat boek nu zaakwaarnemer’

Op de laatste dag van de transferperiode was er nog volop beweging rondom Nederlandse clubs en spelers. Daley Blind en Davy Klaassen konden Manchester United en Everton inruilen voor respectievelijk AS Roma en Napoli, terwijl Ajax Amin Younes kwijt leek te raken aan diezelfde Partenopei en PSV zijn nieuwe linksback leek te hebben gevonden in Lumor Agbenyenu. Dat geen van die transfers uiteindelijk tot stand kwam, verbaast Sjoerd Mossou echter niet.

De columnist van het Algemeen Dagblad noemt afgeketste transfer minstens net zo interessant als transfers die wel plaats hebben gevonden: “Mocht u het gemist hebben: Danny Blind is tegenwoordig de zaakwaarnemer van Daley Blind. De Blindjes hadden bonje met Rob Jansen, over passages uit diens boek Deal, en Danny is sindsdien opeens geen trainer of bondscoach meer, maar spelersmakelaar van zijn zoon.”

“Tot een ‘deal’ leidde de carrièreswitch nog niet meteen. Daley werd door zaakwaarnemer Danny aangeboden bij AS Roma, dat hem best wilde huren, maar één probleempje: Manchester United verhuurt zijn spelers (vrijwel) nooit, het verkoopt alleen”, gaat Mossou verder. De journalist wijst op het afketsen van transfer van Klaassen wegens portretrechten, de ‘privéredenen’ achter het toch niet voltrokken vertrek van Amin Younes, de contractontbinding van Michiel Kramer en stelt dat het eigenlijk alleen maar om geld draait.

Mossou heeft dat ook hoge verwachtingen over de arbitragezaak rond Terence Kongolo die maandag in Zeist dient. Het kamp van de speler en Feyenoord staan dan tegenover zaakwaarnemers Mohammed Sinouh en Erkan Alkan: “Voor wie voetbal als romantiek wenst te beschouwen, is het ontluisterend, maar een spannende Netflix-serie valt er wel van te maken natuurlijk. Er is nog steeds heel veel moois aan voetbal, maar laten we vooral niet naïef zijn.”