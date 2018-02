‘Of hij geschikt is voor de KNVB? Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden’

De KNVB moest door het vertrek van Dick Advocaat en Hans van Breukelen op zoek naar een nieuwe bondscoach en technisch directeur en lijkt die in Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma nu te hebben gevonden. Laatstgenoemde heeft de afgelopen dikke tien jaar een goede naam opgebouwd als algemeen directeur bij Heracles Almelo en Jan van Halst denkt dat die keuze weleens goed uit zou kunnen pakken.

“Het is in elk geval een verfrissende keus. Of hij er geschikt voor is? Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden omdat de functies bij Heracles en de KNVB erg uiteenlopen”, vertelt de bestuurder van FC Twente in gesprek met de NOS. Van Halst is het in ieder geval niet eens met de kritiek dat Hoogma niet op de hoogte zou zijn van internationale ontwikkelingen: “Ze wilden hem niet voor niets bij HSV hebben.”

Hoogma liet onlangs met onder meer het uit de selectie zetten van Brahim Darri zien harde beslissingen niet te schuwen en Van Halst ziet wel overeenkomsten tussen de manier waarop Hoogma als voetballer opereerde en nu als bestuurder fungeert: “Hij heeft zelf altijd het maximale uit zijn mogelijkheden gehaald. Als speler en als directeur bij Heracles. Dat eist hij ook van zijn omgeving: het maximale.”

Henk Kesler, voormalig bestuurslid van FC Twente en directeur betaald voetbal bij de KNVB, is het ermee eens dat Hoogma een goede keuze is, al zet hij wel zijn vraagtekens bij de functie van technisch directeur: “Toen ikzelf directeur was bij de KNVB, vond ik een technisch directeur overbodig. En nu eigenlijk nog. Misschien dat voortschrijdend inzicht en het werk van Nico-Jan mijn gedachten zullen veranderen.”