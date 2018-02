Sandler naar Man City: ‘Voor Philippe hoeft deze stap niet verkeerd te zijn’

Philippe Sandler maakt komende zomer de overstap van PEC Zwolle naar Manchester City. De talentvolle verdediger zal in eerste instantie verhuurd worden, maar wanneer de Nederlands jeugdinternational zoch goed weet door te ontwikkelen, is er in de toekomst misschien wel een plekje voor hem in het team van Josep Guardiola. Art Langeler, bondscoach van Jong Oranje, heeft geen moeite met de grote sprong die het talent gaat wagen.

"In de basis ben ik het er niet zo mee eens dat een paar kapitaalkrachtige clubs de dienst uitmaken op de transfermarkt", laat Langeler optekenen in het Eindhovens Dagblad. "Bij Manchester City zijn ze natuurlijk niet gek. Voor Philippe hoeft deze stap niet verkeerd te zijn. Hij blijft zich nu ontwikkelen en kan volgend jaar misschien naar een Nederlandse topclub, waar hij zich dan moet bewijzen. Het is voor hem een schitterende transfer, ook op financieel vlak.”

Bij Jong Oranje heeft Langeler relatief veel te maken met Nederlandse talenten die op jonge leeftijd naar een grote club uit het buitenland zijn verhuisd. "Dat hoeft niet altijd verkeerd te zijn", laat hij weten. "Als het sportieve plan maar deugt. Een speler moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Dat er ook een economische factor aan het verhaal zit, is iets waar we in Nederland weinig invloed op hebben. Soms kunnen spelers ineens het vijfvoudige verdienen van wat ze hier maximaal kunnen krijgen. Mensen oordelen daar wel over, maar als ze in hun eigen werk zo'n stap kunnen zetten, laten ze die ook niet liggen."