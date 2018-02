Lukaku: ‘Mensen hadden kritiek omdat hij chagrijnig was, maar zo zit het niet’

Manchester United ging afgelopen maand aan de haal met Alexis Sánchez. De Chileen leek in eerste instantie op weg naar Manchester City, maar maakte na een ruildeal tussen Arsenal en the Red Devils, waarbij ook Henrikh Mkhitaryan werd betrokken, toch de overstap naar Old Trafford. Romelu Lukaku is blij met de komst van de aanvaller en vreest niet dat hij er een extra concurrent bij heeft gekregen.

“Ik werk hard en doe er alles aan om te verzekeren dat ik in de basiself sta. Het is aan de trainer, maar hij weet wat ik het team kan brengen. Ik maak doelpunten en ik lever assists, ik denk dat ik in de korte periode dat ik hier nu zit belangrijk ben geweest voor het team”, vertelt de Belg in gesprek met Sky Sports. “Sánchez is nu een speler van Manchester United, het was zijn lot om hier te komen spelen. Hij verdient het om op het hoogste podium te spelen, dat is iets wat hij zelf ook wilde.”

“Hij heeft veel ervaring opgedaan bij Barcelona en Arsenal. Ik bewonder zijn kwaliteiten aan de bal, en ik bewonder zijn wil om te winnen helemaal. Mensen hadden kritiek op hem omdat hij chagrijnig was, maar zo zit het helemaal niet. Hij is gewoon een winnaar. Ik spreek Spaans, dus het is eenvoudig om met hem te communiceren. Hij spreekt ook goed Engels. We proberen een speler altijd op zijn gemakt te stellen en hij voelt zich hier nu erg op zijn gemak. Ik denk dat we zijn beste spel zullen gaan zien.”

Lukaku is blij met de contractverlenging van trainer José Mourinho, maar is het niet eens met zijn manager dat de strijd om de titel al beslist is: “Natuurlijk is het goed dat hij heeft bijgetekend, alles is stabiel. Hij kan verder bouwen op wat hij al opgezet heeft, iedereen weet hoe de trainer werkt. Als we alles goed blijven doen tot het einde van het seizoen en in de zomer wat versterkingen halen, zullen we nog sterker worden dan we nu al zijn. Ik denk niet hetzelfde als de manager. De competitie is nog niet voorbij, we moeten door blijven vechten.”