Heitinga spreekt van uitzonderlijke situatie: ‘Het hoort ook niet bij Ajax’

John Heitinga is sinds dit seizoen trainer van Ajax Onder-19, de hoogste jeugdploeg van de Amsterdammers. Dit jaar zitten er in de ploeg veel buitenlandse spelers. Heitinga heeft te maken met negen verschillende nationaliteiten. Volgens de oud-international is het een uitzonderlijke situatie.

Ajax voegde de laatste jaren veel spelers uit het buitenland toe aan de jeugdopleiding. Ze werden gehaald uit onder meer Australië, Denemarken, Hongarije en Finland. "Dat is geen beleid, eerder uitzondering. Het hoort ook niet bij Ajax”, laat Heitinga optekenen in Het Parool. "Toen ik bij Ajax in de A1 speelde, hadden we één Deen, Michael Krohn Dehli, en een Fin wiens naam ik vergeten ben."

Volgens Frank Peereboom, de assistent van Heitinga en daarnaast ook coördinator van de bovenbouw, moest Ajax wel over de grens kijken voor de toptalenten. "Die vonden we niet direct in Nederland, dus is er over de grenzen gekeken. Uit deze groep zijn ook spelers vervroegd doorgeschoven. Matthijs de Ligt en Justin Kluivert zijn inmiddels een vaste waarde in Ajax 1. En een aantal andere beloften zijn we onderweg kwijtgeraakt aan buitenlandse clubs.”