Zidane: ‘Als hij op zijn best is, is hij de speler die het verschil maakt’

Real Madrid kende met een achterstand van negentien punten op koploper Barcelona en een vroege uitschakeling door Léganes in de Copa del Rey een teleurstellende eerste seizoenshelft. Trainer Zinédine Zidane hoopt dat de Koninklijke in de rest van deze voetbaljaargang succesvoller zal zijn en kijkt daarbij naar twee van zijn grootste sterren om de boel om te keren.

“Het is hetzelfde als altijd, hij is er altijd”, begint de Fransman tijdens een perspraatje over Cristiano Ronaldo. “We vragen altijd meer van Cristiano, aangezien hij het referentiepunt van dit team is. Als een wedstrijd is afgelopen, kunnen mensen altijd zeggen dat Cristiano meer had kunnen doen. Ik ben blij met hem, net als ik dat ben met de rest. De moeilijke momenten horen er nu eenmaal bij.”

“We moeten positief blijven en uiteindelijk kijk ik niet meer naar het verleden. Ik kijk naar de laatste wedstrijd en wat we hebben gedaan in Valencia (1-4 winst, red.). Dat was positief en tegen Levante hebben we een nieuwe kans om te laten zien dat we meer willen.” Zidane hoopt dat hij in de tweede seizoenshelft kan bouwen op de eerder veelvuldig geblesseerde Gareth Bale.

“Het is belangrijk dat hij die consistentie weer krijgt, dat hij in het team zit en iedere dag mee kan trainen met zijn ploeggenoten. Nog belangrijker is dat hij weer wedstrijdritme opdoet. Als hij goed speelt en goed herstelt, met alles wat hij het team kan brengen is hij een andere speler. Simpel gezegd, als hij op zijn best is, is hij de speler die het verschil maakt. Hij heeft onlangs een paar doelpunten gemaakt en we weten dat er iets gaat gebeuren als hij de bal krijg.”