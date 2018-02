NAC als ‘leeuwen’ het veld op na 0-8: ‘Daar houdt Ajax niet van’

NAC Breda wacht zondagmiddag de loodzware uitwedstrijd tegen Ajax. Eerder dit seizoen werden de Bredanaars voor eigen publiek afgeslacht door de Amsterdammers. In het Rat Verlegh Stadion werd de ploeg van trainer Stijn Vreven met 0-8 vernederd. Om een nieuwe vernedering te voorkomen, hoopt de Belgische coach zijn spelers deze week op scherp te hebben gezet.

“Tegen de spelers heb ik in het Engels gezegd: ‘Of je gaat als chickens of je gaat als lions het veld op’. Als jullie als kippen gaan, ruiken ze dat en worden jullie afgemaakt. Ga je als leeuw en sta je er voor elkaar, kan ook het scenario zoals bij Feyenoord (0-2 zege) ontstaan", aldus Vreven, geciteerd door BN DeStem.

Vreven denkt nog wel eens terug aan de pijnlijke avond. “Bij mij speelt die 0-8 zeker nog mee. Ik heb die wedstrijd nagekeken; het eerste kwartier was er niks aan de hand. De eerste corner koppen ze binnen en vervolgens verliezen wij het noorden. Ik heb de wedstrijd Utrecht - Ajax (0-0) misschien vijf keer teruggezien. Ik zag bij Utrecht een team dat meters maakte, gaten voor elkaar dicht liep, de duels uitvocht en de tweede ballen pakte. Daar houdt Ajax niet van. Dat moeten wij ook doen."

Op 18 november vorig jaar bezorgde Ajax NAC de grootste thuisnederlaag ooit. “Natuurlijk denk ik soms aan de 0-8, ik zou liegen als ik iets anders zou zeggen. Dat was voor iedereen een drama", reageert Mounir El Allouchi. “Die avond ging alles mis wat er mis kon gaan. Een voorbeeld van hoe het niet moet. Volgens mij is het daarom niet handig om de beelden terug te kijken.” Volgens El Allouchi gaan hij en zijn ploeggenoten niet met angst naar de Johan Cruijff ArenA. “Nee man, echt niet. Dan kan je beter stoppen. Gewoon optimaal genieten, kom op zeg... Je speelt wel in de ArenA. Hoeveel mensen kunnen dat zeggen?"