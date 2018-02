‘Het is te hopen dat de bekernederlaag van PSV bij Feyenoord doorwerkt’

Ajax kwam vorige week zondag niet tot scoren op bezoek bij FC Utrecht en moest genoegen nemen met een punt. Koploper PSV had een dag eerder al met 0-2 gewonnen op bezoek bij FC Twente, waardoor het gat tussen de twee titelkandidaten is opgelopen tot zeven punten. Het was flink balen voor de nummer twee van de Eredivisie. Aanvoerder Joël Veltman bleef echter niet te lang hangen in de negatieve spiraal, want een paar dagen later werd zijn dochter Sienna geboren.

Waar Veltman deze week in de wolken was met de geboorte van zijn dochter, was de sfeer afgelopen zondag om te snijden. “Ze zeggen wel dat je beter leert relativeren als je vader bent geworden. Maar dat puntenverlies zit me nog steeds dwars”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf. Volgens de rechtsback is het kampioenschap nog lang niet beslist. “Als dat geloof er niet is, kun je beter direct stoppen. En het verschil is weleens groter geweest. Natuurlijk zit PSV in een uitstekende flow. Het maakt ze niet uit hoe ze winnen, als ze maar winnen. Bij ons moet het voetbal goed zijn en moeten we winnen. Dat was zondag allebei niet het geval. Het is te hopen dat de bekernederlaag van PSV bij Feyenoord de komende weken doorwerkt en dat ze ook gaan morsen.”

Zondagmiddag wacht de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het uitduel eerder dit seizoen werd met 0-8 gewonnen. “Het is misschien een enorm cliché, maar wij moeten vanaf nu eigenlijk alles winnen. In het verleden gebeurde het geregeld dat de concurrentie verloor of gelijkspeelde, maar dat wij dan een dag later ook niet wisten te winnen. Dan sla je jezelf voor je kop. Dat mag ons dit jaar zeker niet gebeuren.”