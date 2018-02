Xavi ‘zeer teleurgesteld’: ‘Dit is niet wat wij Neymar hebben geleerd’

Neymar heeft zich niet populair gemaakt in Frankrijk door een actie in de wedstrijd tegen Stade Rennes. De Braziliaan deed alsof hij tegenstander Hamari Traoré een hand wilde geven en trok plots zijn hand terug. In Frankrijk is het de sterspeler van Paris Saint-Germain op veel kritiek komen te staan en ook zijn ex-ploeggenoot Xavi heeft geen goed woord over voor zijn actie.

“Ik ben zeer teleurgesteld in het gedrag van Neymar”, zegt Xavi op de Arabische televisiezender Al-Araybiya, geciteerd door Le 10 Sport. “Dit is niet wat wij hem bij Barcelona hebben geleerd. Misschien is het maar goed geweest dat hij weg is gegaan bij Barcelona, want dit soort gedrag verandert een grote speler in een kleine speler. Ik hoop dat hij hiervan leert en zijn tegenstanders in het vervolg meer zal respecteren.”

Neymar werd in de Franse media al gevraagd naar zijn actie en hij deed het af als een ‘grapje’. “Ik maakte een grapje, maar wist dat het controversieel zou worden. Ik lach altijd en maak tegenover mijn vrienden veel grappen, dus waarom zou ik dat niet tegenover mijn tegenstanders doen? Tegenstanders lokken mij uit, maar ik weet ook hoe ik hen uit moet lokken met de bal. Ik ben hier niet om uit te halen, ik weet niet hoe dat moet.”