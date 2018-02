Gullit ziet Van Dijk tobben: ‘Hij merkt dat Liverpool echte top is’

Virgil van Dijk kende een droomstart bij Liverpool doordat hij bij zijn debuut voor the Reds in de FA Cup de winnende maakte tegen rivaal Everton. De fans sloten de Nederlander in hun armen, maar een paar weken later is er veel kritiek. In de Premier League wacht Van Dijk als basisspeler nog altijd op zijn eerste overwining en tegen Huddersfield Town (0-3 winst) bleef hij afgelopen dinsdag negentig minuten op de bank. Ruud Gullit ziet dat Van Dijk het moeilijk heeft.

“Van Dijk heeft het moeilijk bij Liverpool ondanks zijn droomstart met de winnende treffer bij zijn debuut op Anfield in de FA Cup. Als duurste verdediger zit hij af en toe op de bank en als basisspeler in de Premier League bij Liverpool wacht hij nog op zijn eerste zege”, schrijft Gullit in zijn column voor De Telegraaf. “Als verzachtende omstandigheid geldt dat Van Dijk een tijdje geblesseerd was. Maar hij merkt tevens dat Liverpool echte top is. Het tempo ligt hoger dan bij Southampton. Van Dijk moet daar snel bij aanhaken.”

Volgens Gullit is het niet vreemd dat Van Dijk tijd nodig heeft om aan te haken bij het hogere niveau bij een grotere club. Hetzelfde ziet hij gebeuren in de Eredivisie. “Willen wij in Nederland betere voetballers opleiden, die internationaal mee kunnen dan moet het tempo in de Eredivisie omhoog. Bij FC Twente-Ajax, FC Utrecht-Ajax en Feyenoord-PSV zag je wedstrijden in een hoger tempo. Natuurlijk gaat niet alles goed, maar als je als speler vaker wordt geconfronteerd met zulke tegenstand dan leer je vanzelf sneller te handelen”, klinkt het. “Die ontwikkeling moet over een veel bredere lijn plaatsvinden in Nederland. Zo kan iedereen zich aan elkaar optrekken om beter te worden.”