Jörgensen: ‘Ik denk dat ik klaar ben voor een stap naar de Premier League’

Nicolai Jörgensen zag in de slotfase van de transfermarkt een transfer naar de Premier League in rook opgaan. De Deense spits van Feyenoord stond in verregaande belangstelling van Newcastle United, dat tot twee keer toe een bod uitbracht. De regerend landskampioen wilde echter niet meewerken aan een vertrek. Jörgensen had graag naar the Magpies verhuisd, maar maakt het seizoen gewoon af in De Kuip. Hij probeert de mislukte overstap uit zijn hoofd te zetten.

Met oog op de bekerwedstrijd van afgelopen woensdag stelde Feyenoord een ultimatum. Newcastle liet de deadline passeren, waarna duidelijk was dat Jörgensen het seizoen hoe dan ook zou afmaken in De Kuip. Tegen PSV startte de spits vanuit de basis en scoorde hij fraai, al werd zijn doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. “Ik heb geprobeerd me maximaal te focussen en dat is aardig gelukt, al zeg ik het zelf. Jammer genoeg werd mijn treffer afgekeurd na tussenkomst van de videoscheidsrechter, maar buitenspel blijft buitenspel.”

In gesprek met De Telegraaf laat hij optekenen meer moeite gehad te hebben met de wedstrijd van vorig weekend tegen ADO Den Haag (3-1 winst). “Omdat die wedstrijd zomaar mijn laatste had kunnen zijn voor Feyenoord en mijn laatste in De Kuip. Maar zolang ik hier voetbal zal ik alles geven voor deze club. Als ik hard blijf werken, komt er vanzelf weer een club. Ja, ik denk dat ik klaar ben voor een stap naar de Premier League”, klinkt het. “Al zal ik het ter plekke moeten bewijzen.”

Trainer Giovanni van Bronckhorst nam zijn aanvaller tot twee keer toe apart om te praten over de mislukte deal. “Zoiets doet toch iets met je”, aldus de coach. “Hij speelde gedreven en gretig en ik denk dat Nicolai alles zal geven om zo goed mogelijk te eindigen en de beker te winnen met Feyenoord. Ik vond zijn spel tegen PSV een compliment waard. Zoals dat voor het hele elftal gold.”