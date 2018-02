Batshuayi legt keuze voor Dortmund uit: ‘Ik hou van Batman en SpongeBob’

Michy Batshuayi maakte op de slotdag van de transfermarkt de overstap van Chelsea naar Borussia Dortmund. De Duitse topclub lijfde de Belgisch international op huurbasis in nadat Pierre-Emerick Aubameyang aan Arsenal werd verkocht en Olivier Giroud door Chelsea werd aangetrokken. Vrijdagavond maakte de spits zijn debuut bij BVB. Met twee doelpunten was hij direct van grote waarde bij de 3-2 overwinning op 1. FC Köln.

Na afloop stond de aanvaller de Duitse media te woord en mocht hij uitleggen waarom hij voor een overstap naar Dortmund heeft gekozen. “Ik hou van Borussia Dortmund. Zwart en geel zijn mijn favorieten kleuren, want ik hou van Batman en SpongeBob”, was het antwoord van Batshuayi. "Mijn doel bij Dortmund is om de zeges aan elkaar te blijven rijgen, zodat we zo hoog mogelijk eindigen en volgend seizoen de Champions League kunnen spelen."

"Ik heb de afgelopen twee dagen geprobeerd om mezelf zo goed mogelijk op de wedstrijd van vandaag te concentreren", liet hij verder weten. "Het was goed, maar ik wil het altijd nog beter doen. Ik had nog meer kunnen scoren vandaag."