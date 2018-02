Fraser lovend: ‘Ik denk dat iedereen kan zien dat het een diamant is’

Mason Mount speelt dit seizoen op huurbasis bij Vitesse. De Engelse middenvelder wordt gehuurd van Chelsea en maakte dit seizoen al wel vaker een uistekende indruk. Vrijdagavond blonk hij opnieuw uit in de wedstrijd tegen FC Groningen (2-0 winst), zag ook trainer Henk Fraser. "Hij was de enige die de eerste en tweede helft het niveau heeft vast kunnen houden.”

"Dat is vooral mooi voor hem”, aldus Fraser tegenover de NOS. “Een zeer jonge, talentvolle speler met een goede kop. Ik was altijd voorzichtig om me uit te laten over dit soort mannen, maar ik denk dat iedereen kan zien dat het een diamant is." De Arnhemmers wonnen door doelpunten van Matt Miazga en Mount.

Bij Vitesse stond Milot Rashica niet meer op het veld. Hij werd op de slotdag van de transfermarkt verkocht aan Werder Bremen. Op zijn plaats startte vrijdag Mitchell van Bergen. Laatstgenoemde gaf de assist op de 2-0. Fraser weet dat de buitenspeler meer in zijn mars heeft. "Ik merkte dat hij wat spanning had. Hij wil heel graag, dus dat is alleen maar goed. Soms geeft dat wat extra spanning. Dan vind ik dat niet erg. Hij zal het moeten laten zien. Nogmaals, hij wil heel graag. De zenuwen speelden hem parten."

In de tweede helft kwam Roy Beerens binnen de lijnen. Hij werd aangetrokken als vervanger van Rashica. "Ik heb hem pas twee dagen bij me, vandaar dat Mitchell begonnen is. Hij verdiende die kans. Ik moet nog zien hoe fit hij is, dus daar kan ik nog geen mening over geven. Feit is dat hij meteen bij de groep zit. Van de week gaan we testen hoe hij er écht voor staat."