Veldwijk gewaarschuwd: ‘Dan kan het dat je buiten de selectie komt te staan’

Lars Veldwijk heeft vrijdagavond geen goede beurt gemaakt bij FC Groningen. De spits mocht invallen tegen Vitesse (2-0 nederlaag) en liet een enorme kans op de aansluitingstreffer liggen. Trainer Ernest Faber baalt niet alleen van de nederlaag, maar ook van de tegenvallende invalbeurt van de spits. Het geduld bij de trainer raakt op en wanneer Veldwijk op deze manier doorgaat, moet hij vrezen voor uitsluiting van de selectie.

Bij een 2-0 achterstand kreeg Veldwijk de kans om zijn ploeg terug in de wedstrijd te brengen. "Hij kreeg een enorme kans, gezien zijn kwaliteiten moet die erin", zei Faber na afloop tegenover RTV Noord. "Het is aan hem om door te schakelen. Iedereen kent de situatie, de bal ligt duidelijk bij hem. Het kan ook zo zijn dat hij voorbij wordt gestreefd door andere spelers. Het is aan hem om het op korte termijn te laten zien."

Veldwijk moet snel verbetering laten zien. "Het kan altijd een keer gebeuren. Als het te vaak gebeurt, dan kan het dat je buiten de selectie komt te staan. Dat geldt voor iedereen. Ik ben iemand die de helpende hand toereikt, maar die moet wel vastgepakt worden. Dat moet snel gebeuren, anders gaat de hulp naar anderen. Zeker met een jonge groep is die helpende hand in het veld hard nodig, dan kom je er samen doorheen. Als dat achterwege blijft, wordt het moeilijk en is het overleven.”