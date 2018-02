Ajax-aankoop: ‘Het is fijn dat ik naar hem kan kijken om meer te leren’

Ajax telde in de winterstop 5,5 miljoen euro neer voor de Deense rechtsback Rasmus Nissen Kristensen. Hij moet op de rechtsbackpositie de strijd aangaan met aanvoerder Joël Veltman. Zijn eerste weken in Amsterdam staan in het teken van aanpassen. Dat gaat hem vooralsnog goed af, ook al heeft hij nog wel wat moeite met de Nederlandse taal.

Kristensen werd overgenomen van FC Midtjylland. Zijn debuut maakte hij nog niet. Tegen FC Utrecht bleef hij negentig minuten op de bank. "Het is top", reageert de aankoop in gesprek met AT5. "Iedereen heeft me een warm welkom gegeven. Ik ben blij om hier te zijn en geniet van mijn leven nu. Natuurlijk is Ajax een club met een grote en prachtige geschiedenis.”

De aankoop moet een sterke indruk maken op trainer Erik ten Hag wanneer hij Veltman uit de basis wil spelen. "Ik moet nog in veel dingen beter worden en mezelf ontwikkelen, dus ik kan nog veel van hem leren. Het is fijn dat ik naar hem kan kijken om meer te leren. Soms vertelt hij me waar ik moet staan. Hij is een vriendelijke jongen en is aardig voor me, dus dat is goed."

Kristensen is niet de enige Deen in de selectie van Ajax. Hij trekt veel op met Kasper Dolberg. "Kasper Dolberg heeft me de laatste dagen meegenomen naar wat restaurants. Ik denk dat deze stad ook veel op Kopenhagen lijkt, dus ik vind het hier erg fijn. Ik weet niet of Dolberg m'n grote broer is, maar hij is zeker m'n broer hier als je het zo zegt. Hij helpt me hier heel goed en we hebben het leuk."