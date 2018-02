Marseille wint doelpuntenfestijn met negen goals van laagvlieger

Olympique Marseille en FC Metz hebben vrijdagavond het publiek vermaakt. De twee Franse clubs hebben in een waar spektakelstuk negen keer het net weten te vinden, waarbij de thuisploeg aan het langste eind trok: 6-3. Via goals van onder meer Florian Thauvin leek de zege al snel in de tas, maar de bezoekers deden in de slotfase nog van zich spreken.

Al na tien minuten leek het duel beslist, aangezien Marseille reeds twee keer had gescoord via Morgan Sanson en Thauvin, de uitblinker aan de kant van l’OM. Het leek een lange avond voor Metz te worden toen laatstgenoemde speler vlak voor het rustsignaal wederom scoorde en het verschil tussen beide ploegen op drie doelpunten bracht. Vlak na de onderbreking liep Marseille zelfs uit naar een 5-0 voorsprong via Valère Germain en wederom Thauvin.

Florent Mollet deed met een knal namens de bezoekers iets terug, maar Konstantinos Mitroglou bracht het verschil weer naar vijf goals. Mollet produceerde daarna een puike afstandsschot met een goal als resultaat en Ibrahima Niane zette de uitslag van 6-3 op het scorebord. Door de zege stijgt Marseille naar de tweede plek, met acht punten achterstand op Paris Saint-Germain; Metz blijft hekkensluiter.