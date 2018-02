Kraay jr.: ‘Ze willen van hem af, hij is een einzelgänger, een succesopvreter’

Afgelopen dagen deed het verhaal de ronde dat Sunday Oliseh binnenkort ontslagen zou worden bij Fortuna Sittard, maar vooralsnog is de trainer nog altijd bij de Limburgse club actief. Er zou een conflict zijn tussen trainer en club, maar beide partijen ontkenden frictie. Hans Kraay jr. weet echter zeker dat Oliseh volgend seizoen geen trainer meer is bij de Jupiler League-club.

Oliseh zei in de media onder meer dat Fortuna Sittard, dat de derde plek in de Jupiler League bezet, momenteel maar over twaalf spelers beschikt die kunnen acteren op het tweede niveau van Nederland. De uitspraken van de Nigeriaan zou voor een hoop spanning hebben gezorgd en Hans Kraay jr. zegt bij FOX Sports dat Oliseh inderdaad niet lang meer trainer is van Fortuna.

"Hij is gepassioneerd en straalt plezier uit. Dat brengt hij absoluut over op zijn spelers. Hij haalt alles uit zijn behoorlijke groep, maar er valt niets te lachen, want hij is volgend seizoen geen trainer meer. Dat weet ik zeker. De raad van commissarissen wil van hem af", zegt de analist annex trainer. "Ik heb er een paar gesproken. Ze vinden hem een einzelgänger, een succesopvreter. Ga er maar vanuit dat hij volgend jaar geen trainer is. Ik vind het jammer."