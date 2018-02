Vitesse geeft een helft gas en wint verdiend van slap Groningen

Vitesse heeft vrijdagavond afgerekend met FC Groningen. De ploeg van trainer Henk Fraser was de bovenliggende partij en won verdiend met 2-0 door doelpunten van Matthew Miazga en Mason Mount. Voor Groningen werd het een pijnlijke avond; in de eerste helft verliet Ludovit Reis per brancard het veld met een op het oog zware knieblessure.

Bij Vitesse begon aanwinst Roy Beerens, die als vervanger van de naar Werder Bremen vertrokken Milot Rashicha werd aangetrokken, nog op de bank. Fraser gaf op de rechterflank de voorkeur aan Mitchell van Bergen. De thuisploeg was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij en kwam al snel op voorsprong. Op aangeven van linksback Lassana Faye kopte Miazga de bal tegen de touwen. Tien minuten later sloeg het noodlot toe voor Reis, die in een duel zijn knie leek te verdraaien. Hij verliet het veld per brancard.

Na een halfuur spelen werd de voorsprong verdubbeld door Mount. Hij scoorde op aangeven van Van Bergen. Groningen was tot dan toe totaal niet in het spel voorgekomen. Zeventig procent van het balbezit was voor de thuisploeg en dat was veelzeggend. Vitesse wilde doordrukken en kreeg kansen om de score verder uit te breiden, maar meer leed werd voor de ploeg van Ernest Faber bespaard. Aan de andere kant was er nog wel een kans voor Tom van Weert. Waar hij de aansluitingstreffer had moeten maken, schoof hij de bal naast. Op slag van rust maakte Guram Kashia de 3-0, maar zijn doelpunt werd onterecht afgekeurd. Zijn schot was zichbaar over de lijn, maar daar ging de arbitrage niet in mee.

Na de thee kwam Groningen wat beter in de wedstrijd, maar tot een doelpunt leidde dit niet. En doelpunten hadden wel kunnen vallen, daar Van Weert en Lars Veldwijk prima mogelijkheden kregen. Het was de bezoekers niet gegund vrijdagavond. In de slotfase maakte Beerens nog zijn rentree in de Eredivisie, terwijl Deyovaisio Zeefuik zijn debuut maakte bij FC Groningen. Vitesse kruipt door de zege dichter naar de top vijf toe. Groningen blijft tegenvallen en moet genoegen nemen met een teleurstellende dertiende plaats.