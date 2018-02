Roda JC gaat afgekeurd doelpunt tegen Willem II aanvechten

Roda JC gaat een protest indienen bij de KNVB naar aanleiding van een afgekeurd doelpunt tijdens de wedstrijd in de KNVB Beker tegen Willem II. In de slotfase maakte Donis Avdijaj de 2-3 namens de ploeg uit Kerkrade, maar werd het doelpunt op aanraden van de videoscheidsrechter afgekeurd omdat er in een eerder stadium hands gemaakt zou zijn door Mikhail Rosheuvel.

Doordat scheidsrechter Dennis Higler het advies van de videoscheidsrechter opvolgde, bleef het bij 2-2. Omdat er in de verlenging ook niet werd gescoord, moesten strafschoppen uitwijzen wie zich voor de halve finale plaatste. Dat werd uiteindelijk Willem II. Roda baalt van de uitschakeling en de afgekeurde goal. Het gaat de club uit Kerkrade met name om de tijd tussen de handsbal en het doelpunt.

De NOS meldt dat de internationale spelregelcommissie IFAB het moment gaat bestuderen. Niet om de beslissing te herzien, maar om ervan te leren. Roda zal daar niets meer aan hebben. Willem II ging de koker in en is in de halve eindstrijd gekoppeld aan Feyenoord. De andere halve finale gaat tussen AZ en FC Twente.