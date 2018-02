‘Met Ajax en mijn zaakwaarnemer overleggen om eruit te komen’

Matthijs de Ligt, Donny van de Bee ken Frenkie de Jong verlengden onlangs allemaal hun contract bij Ajax, maar Justin Kluivert deed dat nog niet. Een akkoord tussen beide partijen is er nog altijd niet. De achttienjarige buitenspeler wil echter wel graag in de Johan Cruijff ArenA blijven.

Kluivert wil niet te veel kwijt over zijn contractsituatie. "Dat bespreek ik gewoon zelf met Ajax en m'n zaakwaarnemer", aldus Kluivert tegenover AT5. "Dan kijken we of we er uit kunnen komen. Of ik het wil? Wie niet? Tuurlijk wil ik bij Ajax blijven. We moeten met Ajax overleggen en met m'n zaakwaarnemer om eruit te komen." Het huidige contract van de cliënt van Mino Raiola loopt door tot medio 2019.

Kluivert speelde in de eerste seizoenshelft Amin Younes uit de basis en maakte een goede indruk op de linkerflank. Tegen Feyenoord en FC Utrecht was hij minder zichtbaar dan in eerdere duels. "Twee goede tegenstanders. Ik doe iedere wedstrijd m'n best. Als je als aanvaller geen goal maakt of assist geeft, ben je al snel onzichtbaar. Je bent een aanvaller, dan moet je belangrijk zijn voor het team. Het kan zo omkeren. Dat komt zeker goed. Tegen NAC al? Als het aan mij ligt wel. Ik train er hard voor."

Ajax krijgt zondagmiddag bezoek van de club uit Breda. Eerder dit seizoen wonnen de Amsterdammers met liefst 0-8 in het Rat Verleght Stadion. "Het was een goede wedstrijd van ons en een heel slechte van hun. We hebben beelden van ze gezien. Het is een van de beter voetballende teams van de Eredivisie is. Ze hebben goede spelers."