Klaassen, Clasie en Berghuis exemplarisch: ‘Het blijkt niet genoeg’

Leo Echteld is van mening dat Nederlandse clubs achterop raken in Europa aangaande de fysieke en mentale begeleiding van spelers. De voormalig fysiotherapeut van Oranje en Ajax zegt in gesprek met Voetbal International dat clubs in het buitenland het belang van fysieke en mentale ontwikkeling eerder hebben onderkend.

"In Nederland gebeurt op dit vlak nog steeds veel te weinig. Er wordt niet voldoende in geïnvesteerd, er wordt geen gericht beleid op gemaakt, vanuit centrale sturing en visie. Het lijkt erop dat clubs de hoop hebben dat de trainers het oplossen", aldus Echteld, die dat onbegrijpelijk vindt. Het gaat immers om zeer specifieke kennis waarover trainers niet altijd beschikken.

Echteld wijst naar de vele spelers die vertrokken uit de Eredivisie en faalden in het buitenland. "Zelfs jongens waarvan we denken dat ze er klaar voor zijn. Ik was bij Ajax een groot fan van Davy Klaassen. Maar ik vroeg me vaak af of Davy in Nederland voor de volle honderd procent werd uitgedaagd. Het antwoord weten we nu. Niet dus, helaas. Hij is bijna 25 jaar, was aanvoerder van Ajax, international, een constante factor, een voorbeeldspeler; het blijkt niet genoeg om te slagen bij Everton."

"Of neem Jordy Clasie. Prachtige speler bij Feyenoord, zat bij de Oranje-selectie op het WK. Maar niet genoeg gehard en fysiek ontwikkeld voor Southampton. Steven Berghuis is de beste Eredivisie-speler, een technicus om je vingers bij af te likken, maar bij Watford redde hij het niet. En zo kan ik nog wel even doorgaan", aldus Echteld, die concludeert dat spelers in de Eredivisie zichzelf moeten klaarmaken voor een topcompetitie.