Vagner Love en Lens verliezen kostbare punten in strijd om landstitel

Besiktas heeft vrijdagavond puntverlies geleden in strijd om de Turkse landstitel. De regerend landskampioen kwam in de wedstrijd tegen Bursaspor nog wel op voorsprong, maar vocht na twee goals in de eerste helft de gehele tweede helft voor de gelijkmaker. Deze werd uiteindelijk in blessuretijd gemaakt; titelprolongatie lijkt echter ver weg: 2-2.

Besiktas, zonder de geschorste Ryan Babel, kwam op schitterende wijze op voorsprong door een pegel van Adriano. De verdediger had veel ruimte, dribbelde naar binnen toe en schoot het leer prachtig in de kruising. De topclub moest dankzij Álvaro Negredo na een halfuur wederom op zoek naar de voorsprong, omdat de aanvaller bij een corner de bal in eigen doel tikte.

Vlak voor de pauze maakte Dzon Delarge namens de thuisploeg ook nog eens de 2-1. Besiktas ging op zoek naar de gelijkmaker, maar Bursaspor, met Joshua John als invaller, hield in eerste instantie stand. Vagner Love, die in de tweede helft zijn debuut maakte door Jeremain Lens te vervangen, kon geen goal meer produceren, maar Negredo in de slotminuten nog wel. Door het gelijkspel moet Besiktas Fenerbahçe, Medipol Basaksehir en Galatasaray, die allemaal nog in actie komen, nog steeds voor zich dulden.