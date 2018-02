De Boer gefileerd: ‘Dat miste hij vanaf het eerste moment in de kleedkamer’

Geoffrey Kondogba heeft geen goed woord over voor Frank de Boer. De middenvelder van Valencia, die enkele maanden samenwerkte met de Nederlandse oefenmeester bij Internazionale, kon totaal niet overweg met De Boer. De relatie tussen de twee verslechterde nadat Kondogbia werd gewisseld bij een duel en achteraf openlijk kritiek kreeg van De Boer.

“Op dat moment was ik heel geïrriteerd en ging gelijk naar de kleedkamer. Ik was al weer rustig toen ik thuis was gekomen, maar tijdens de persconferentie zei De Boer dat ik zijn instructies niet had opgevolgd. Dat maakte me heel erg boos”, aldus Kondogbia in gesprek met So Foot. "Ik houd er niet van om te ruziën met mensen, maar de volgende dag riep hij me bij zich om uit te leggen waarom hij dat had gedaan.”

“Ik zei hem dat ik het niet wilde weten, maar dat je niet wint door je eigen spelers publiekelijk te bekritiseren. Hij zei dat hij een signaal wilde afgeven aan de groep”, vervolgt de middenvelder, die zegt dat De Boer een verkeerde attitude had. “Vanaf het eerste moment miste De Boer nederigheid in de kleedkamer. Hij is een van die mensen die de ene dag je hand schudt en je de volgende dag negeert."

De Boer, die twee weken voor de start van de Serie A begon aan zijn baan bij Inter, moest na drie maanden alweer zijn biezen pakken vanwege de tegenvallende resultaten. Kondogbia begrijpt wel waarom De Boer niet slaagde in Milaan: "De dag voor onze eerste Serie A-wedstrijd had hij een videosessie met alleen de basisspelers. Dat plaatste hem meteen in een moeilijke positie bij heel veel van zijn spelers."