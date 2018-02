‘Barcelona wil snel handelen en afkoopsom opkrikken naar 200 miljoen’

Samuel Umtiti kan op een contractverlenging rekenen bij Barcelona, zo verzekeren enkele Spaanse media, waaronder SPORT. Ernesto Valverde en de rest van de Catalaanse club is al een tijdlang onder de indruk van de ontwikkeling van de verdediger, die momenteel een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro heeft. Barcelona wil graag verlengen en de afkoopsom flink opkrikken.

Een nieuwe deal met de Fransman is de belangrijkste prioriteit bij Barcelona op dit moment, zo klinkt het. De eerste gesprekken tussen club en speler zijn al begonnen en de verwachting luidt dat voor het WK een nieuwe verbintenis is getekend. Momenteel ligt Umtiti in het Camp Nou vast tot medio 2021, maar sportief directeur Robert Fernandez en zijn collega's verlangen dat de verbintenis met twee jaar wordt verlengd.

Daarbij wordt de nieuwe afkoopsom naar verluidt bepaald op tweehonderd miljoen euro, mede om geïnteresseerde partijen op afstand te houden. Door zijn goede spel heeft de 24-jarige stopper zich in de kijker gespeeld van andere Europese grootmachten, zoals Manchester United. Umtiti heeft echter meerdere malen aangegeven gelukkig te zijn in Catalonië en naar verluidt zal een nieuwe deal niet lang op zich wachten.