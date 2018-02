Cocu voorspelt aantrekkelijk duel: ‘Technisch vaardig ploegje’

PSV werd woensdagavond door Feyenoord uitgeschakeld in de kwartfinale van de KNVB Beker. De enige prijs die voor de Eindhovenaren dit seizoen nog op het spel staat, is de landstitel. De koploper neemt het dit weekend op tegen PEC Zwolle, dat verrassend goed presteert dit seizoen onder leiding van trainer John van 't Schip. PSV-trainer Phillip Cocu is dan ook waakzaam.