‘Koeman heeft technische staf rond; ex-Feyenoorders bij Oranje’

Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag in het Hilton Hotel in Amsterdam de technische staf van het Nederlands elftal geformeerd. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Een belangrijke rol is weggelegd voor Kees van Wonderen, die de rechterhand van de nieuwe bondscoach van Oranje wordt. Patrick Lodewijks wordt de nieuwe keeperstrainer, hij vervangt Frans Hoek. Laatstgenoemde staat tot komende zomer onder contract bij de KNVB, maar van hem zal eerder afscheid genomen worden.

