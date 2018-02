UEFA Youth League-duel trekt 40.000 fans: ‘Alle kaarten verkocht!’

FK Krasnodar neemt het volgende week woensdag in de play-offs van de UEFA Youth League op tegen Real Madrid en kan zich dan plaatsen voor de achtste finale. Over een gebrek aan vocale steun hoeven de Russen zich geen zorgen te maken, want de club heeft alle 33.979 kaartjes voor de Youth League-wedstrijd verkocht.

De wedstrijd zou aanvankelijk worden afgewerkt op een veld op het trainingscomplex, maar na de loting kreeg Krasnodar dermate veel aanvragen van fans dat men besloot om de wedstrijd in het Krasnodar Stadion te organiseren. Op de dag dat bekend werd dat er in het grote stadion gevoetbald zou worden, werden er al vijfduizend kaarten verkocht en nu is dus ook het laatste ticket vergeven. De wedstrijd begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Een kaartje kostte honderd roebel, bijna 1,50 euro volgens de huidige koers. De Onder-19 van Krasnodar wordt getraind door de 34-jarige Murad Musaev en middenvelder Daniil Utkin en aanvaller Ivan Ignatyev worden gezien als de grootste talenten van de ploeg. Ignatyev maakte in de Youth League tien doelpunten in vier wedstrijden; zo scoorde hij in oktober vijf keer in de met 9-0 gewonnen wedstrijd tegen het Kazachstaanse Kairat Almaty.

FK Krasnodar moet overigens niet verward worden met Kuban Krasnodar, de voormalige tegenstander van Feyenoord in de Europa League. Kuban speelt op het tweede niveau en het in 2008 door supermarktmagnaat Sergei Galitsky opgerichte FK Krasnodar doet de laatste jaren steevast mee in de (sub)top van de eerste afdeling. In het eerste elftal van De Stieren spelen onder anderen Andreas Granqvist en Fedor Smolov.