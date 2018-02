Huntelaar: ‘Mijn toekomst staat los van of we kampioen worden of niet’

Klaas-Jan Huntelaar tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2018 bij Ajax. Zijn verbintenis loopt over vijf maanden af en de tijd lijkt gekomen om een knoop door te hakken over waar zijn sportieve toekomst ligt. In gesprek met FOX Sports laat de 34-jarige spits weten dat hij nog geen besluit heeft genomen.

“Ik heb er wel over gesproken, maar er is nog niets besloten”, laat de aanvaller weten. “Ik heb nog een contract tot komende zomer. Nu wil ik gewoon bezig zijn met de competitie. Wat mijn gevoel zegt? Mijn gevoel zegt dat ik kampioen wil worden, daarna kan ik keuzes gaan maken. Ik voel me nog goed en wat er voor de rest gebeurt zien we wel.”

"Wat ik met mijn toekomst doe staat los van of we kampioen worden of niet. Ik voel me nog goed, ik denk dat ik nog wel een paar jaartjes heb", aldus de Ajacied. Huntelaar vertrok in januari 2009 voor 27 miljoen euro bij Ajax naar Real Madrid. Via AC Milan kwam hij in 2010 bij Schalke 04 terecht, waar hij zeven seizoenen lang speelde. Afgelopen zomer keerde hij terug in de Johan Cruijff ArenA. Van toenmalig trainer Marcel Keizer kreeg hij te horen dat hij als tweede spits werd gehaald, maar door een voetblessure van Kasper Dolberg staat de 76-voudig Oranje-international sinds de winterstop in de basis.