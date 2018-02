Conflict tussen De Graafchap en directeur loopt op: ‘Ze houdt van die club'

Het conflict tussen De Graafschap en directeur commercie en marketing Martine Zuil loopt steeds verder op. De club uit Doetinchem wil graag afscheid van haar nemen, maar daar legt Zuil zich niet zomaar bij neer. De Graafschap heeft volgens Omroep Gelderland geprobeerd om met een zogenaamde ‘zachte landing’ afscheid te nemen, maar beide partijen zijn er financieel uiteindelijk niet uitgekomen.

Het probleem is dat Zuil beschikt over een contract voor onbepaalde tijd en ze is niet bepaald van plan om te vertrekken. De clubleiding en de Raad van Commissarissen zijn van mening dat Zuil onvoldoende functioneert en het kantoorpersoneel zegde eerder het vertrouwen in haar op. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp is daarnaast van mening dat de afdeling commercie van De Graafschap te groot is, waardoor Zuil moet vertrekken.

De club heeft nu op economische gronden haar ontslag aangevraagd, omdat de financiële situatie van De Graafschap niet al te positief is. “Dit is een klassiek drama over gevoel in een zakelijke wereld. Het gaat deze vrouw namelijk helemaal niet om geld. Op eer en glorie zit ze ook niet te wachten. Zij wil gewoon bij De Graafschap werken en heeft er drie jaar lang al haar energie ingegooid”, zegt Pieter van den Brink, advocaat van Zuil, tegenover Omroep Gelderland.

“Een klacht was er nooit. Er stroomt blauw bloed door haar lichaam. Ze houdt van die club. Het is haar leven”, vervolgt Van den Brink. Hij stelt dat Zuil bereid is om haar leidinggevende taken te laten vallen, zolang ze maar werkzaam kan blijven voor De Graafschap. De club wil echter koste wat het kost afscheid van haar nemen. “De opstelling van de directie heeft haar zo intens diep geraakt dat ze op dit moment volledig opgebrand thuis zit. De Graafschap is al 25 jaar haar grote liefde en lange tijd de enige reden om zich vanuit het Rotterdamse in Gelderland te vestigen.”