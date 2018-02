Club trapt in ‘nep-cv’ van spits: 45 doelpunten in 36 duels voor QPR

FK Panevezys heeft zich versterkt met Barkley Miguel-Panzo. De tweedeklasser uit Litouwen maakt via de officiële kanalen trots melding van de komst van de 25-jarige aanvaller en stipt aan dat de aanwinst tussen 2010 en 2012 in 36 competitiewedstrijden liefst 45 doelpunten maakte voor Queens Park Rangers.

Er is echter één probleem: Miguel-Panzo heeft in werkelijkheid nooit voor QPR gespeeld. Litouwse media weten wel waar de verwarring vandaan komt, want op de Wikipedia-pagina van Miguel-Panzo staat inderdaad dat hij voor the Hoops is uitgekomen en tevens drie interlands voor Angola speelde. Daarin zou Miguel-Panzo één keer hebben gescoord. Miguel-Panzo heeft echter nooit één cap voor Angola behaald.

Aan de statistieken van Miguel-Panzo valt verder op te maken dat hij een doelpuntenmaker pur sang is. De in Parijs geboren Angolees maakte voor Sarlat Marcillac 10 doelpunten in 14 wedstrijden en ook zijn cijfers bij zijn andere clubs mogen er zijn. Voor Moulins maakte hij 7 doelpunten in 15 duels. Brévinois Foot: 17 doelpunten in 22 duels, TVEC: 5 doelpunten in 21 duels en US Orléans: (6 doelpunten in 21 duels).

Of die statistieken wél kloppen, is niet bekend. Volgens het cv van Miguel-Panzo waren Syrianska en Oskarhamns (huurbasis) zijn laatste clubs en nu gaat hij het dus proberen bij Panevezys, in de vijfde grootste stad van Litouwen. “Panzo heeft in twee vriendschappelijke wedstrijden een goede indruk achtergelaten. Het lijkt erop dat de speler in grote competities heeft gespeeld. We misten een spits als hij nog”, reageert trainer Aleksandr Kurtian.