Mourinho weet niets van vertrek: ‘Neem aan dat ik het als eerste te weten kom’

Afgelopen weken doken er berichten op dat de onderhandelingen tussen Zlatan Ibrahimovic en Los Angeles Galaxy zich in vergevorderd stadium bevonden. De Zweedse spits is nog op de weg terug van een zware knieblessure en is in het bezit van een aflopende verbintenis bij Manchester United. José Mourinho zegt echter nog niks van Ibrahimovic te hebben gehoord over een naderende transfer naar de Verenigde Staten.

“Ik praat niet met spelers over nieuws dat in de media verschijnt. Ik zie Zlatan iedere dag, vandaag ging ik bij zijn training kijken met de fitnesstrainer. Zowel voor als na de training zien we elkaar. Hij heeft nooit iets over een transfer tegen mij gezegd, dus ik ga er vanuit dat er niks waar is van dit nieuws. Ik neem aan dat ik zoiets als eerste te weten kom”, wordt Mourinho geciteerd door Sky Sports.

Door de midweekse nederlaag tegen Tottenham Hotspur is de achterstand van Manchester United op koploper Manchester City opgelopen tot vijftien punten. Mourinho leeft niet in de veronderstelling dat zijn ploeg dit gat nog kan dichten. “We moeten punten pakken om als eerste van de rest te eindigen. De strijd om de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde plaats is open, maar die om de koppositie is al gestreden. We moeten als tweede eindigen, omdat we daar praktisch het hele seizoen al hebben gestaan.”

“We doen het dit seizoen beter dan vorig jaar en dat is erg belangrijk. We willen dit seizoen iets winnen en als dat niet lukt, moeten we in ieder geval hoger eindigen dan vorig seizoen”, vervolgt Mourinho, die Marouane Fellaini afgelopen week uit zag vallen met een knieblessure. “We moeten nog een aantal dagen wachten tot we een diagnose kunnen stellen, maar de wedstrijd van komend weekend zal hij in ieder geval missen. We kunnen hem in de komende weken goed gebruiken, maar hij zal waarschijnlijk een aantal weken ontbreken.”