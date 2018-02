Ajax komt met contractnieuws: verdediger tekent eerste contract

De toekomst van Liam van Gelderen ligt bij Ajax. De zestienjarige centrale verdediger heeft zijn eerste profcontract met de Amsterdammers ondertekend en ligt nu tot medio 2020 vast in de Johan Cruijff ArenA.

De in Zaandam geboren Van Gelderen speelt voor de Onder-17 van coach Dave Vos, maar kwam dit seizoen ook al uit voor de Onder-19 van Johnny Heitinga en Frank Peereboom. Van Gelderen speelde eerder in de jeugd van AZ en Fortuna Wormerveer; in de zomer van 2016 maakte hij de overstap naar Ajax.

Ajax kwam eerder op de dag ook al met contractnieuws, want de tweelingbroers Jurriën en Quinten Timber tekenden contracten die hen tot de zomer van 2021 aan Ajax verbindt. De broers kozen er onlangs voor om voortaan met de achternaam van hun moeder te spelen. Voorheen droegen ze vaders naam ‘Maduro’.