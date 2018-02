‘Het was een behoorlijk aanbod, maar Feyenoord wilde gewoon niet’

Nicolai Jörgensen stond in de verregaande belangstelling van Newcastle United, maar de aanvaller bleef bij Feyenoord. Hoewel de Deen openstond voor een overstap naar de Premier League, baalt hij er niet van dat hij nog altijd in De Kuip te bewonderen is en richt hij zich ‘gewoon’ op het seizoensvervolg.

“Het is nooit echt dichtbij geweest. Het was een behoorlijk aanbod van Newcastle, maar Feyenoord wilde het uiteindelijk gewoon niet. Er is veel gesproken, maar uiteindelijk was het nooit echt dichtbij”, aldus de 27-jarige Jörgensen in gesprek met RTV Rijnmond. Hij voegt eraan toe dat hij ‘altijd honderd procent’ zal blijven geven.

“Mensen van buitenaf praten erover, ik niet, de club niet”, aldus Jörgensen. Aan de NOS vertelt hij: “Het was meer een zaak voor mijn zaakwaarnemer en de club. Je hoort veel, probeert te focussen, maar je bent ook wat in de war. Uiteindelijk wist ik voor het bekerduel met PSV dat ik zou blijven. Maandag was de deadline voor de clubs.”

Newcastle meldde zich tot twee keer toe voor Jörgensen, maar wilde niet verder gaan dan ongeveer zeventien miljoen euro. Feyenoord zette in op een transfersom van zes miljoen meer en gaf the Magpies tot maandagavond de tijd om aan de vraagprijs te voldoen. Jörgensen maakte tot dusverre 34 doelpunten in 63 wedstrijden voor Feyenoord.