Advocaat tast in duister: ‘Ik ken die man helemaal niet’

Sparta Rotterdam verzekerde zich woensdag van de komst van Jannik Huth. De 23-jarige doelman kan direct aan de bak, want hij staat zondag in de basis in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Roy Kortsmit kampt met een bilblessure en Leonard Nienhuis ontbreekt vanwege privéomstandigheden.

“Ik kan er echt niets over zeggen”, zei trainer Dick Advocaat op de persconferentie toen RTV Rijnmond hem vroeg naar Huth. “Ik ken de man helemaal niet, dus ik zie het wel. We moesten er in ieder geval een keeper bij halen omdat de derde keeper is weggegaan”, zo doelde hij op Alex Craninx.

“Alles loopt via agenten, maar dat hoort eigenlijk te lopen via het scoutingssysteem. De komst van Huth is ook via agenten gaan”, aldus Advocaat. Huth wordt gehuurd van FSV Mainz en speelde eerder voor SG Guldental en Hassia Bingen. Bij Mainz staat de voormalig jeugdinternational tot het einde van het seizoen onder contract.