Cocu blijft bij standpunt over transfers: ‘Volgens mij ben ik duidelijk geweest’

PSV slaagde er afgelopen week uiteindelijk niet in om een nieuwe linksback aan de selectie toe te voegen. Technisch manager Marcel Brands was van mening dat de Eindhovenaren konden terugkijken op een goede transferperiode, maar daar was trainer Phillip Cocu het niet mee eens. “Ik kan er weinig aan doen, maar ik ben teleurgesteld. Ik vind dat wij dat beter hadden en moeten doen. Met zijn allen”, sprak de oefenmeester voorafgaand aan het bekerduel met Feyenoord (2-0).

Op de wekelijkse persconferentie herhaalt Cocu zijn standpunt. “Volgens mij ben ik duidelijk geweest in hoe ik het geformuleerd heb. Daar verandert niks aan”, wordt Cocu geciteerd door Omroep Brabant. De oefenmeester verwelkomde afgelopen maand Maximiliano Romero, maar hij weet nog niet wanneer de Argentijnse spits zijn debuut zal maken voor PSV. “Hij volgt nog een aangepast programma.”

“We wisten dat hij enige tijd aanpassing nodig had en zijn blij dat we hem eerder hebben kunnen halen. Het is belangrijk dat hij eerst een tijdje meetraint”, aldus Cocu. Hij denkt overigens niet dat de bekeruitschakeling veel invloed zal hebben op zijn ploeg, zo vertelt hij op website van PSV. “De uitschakeling is een tik, want de honger naar een prijs is heel groot. Aan de andere kant kun je die teleurstelling heel makkelijk omzetten richting de competitie.”

“We staan bovenaan, hebben een voorsprong en willen het seizoen eindigen met een prijs”, vervolgt de oefenmeester, die ernaar uitkijkt om weer in het eigen Phillips Stadion te spelen. “Volgens mij laten we al heel lange tijd zien dat we zeker in eigen huis goede resultaten halen, maar ook met aanvallend voetbal. De manier waarop we thuis spelen, in ieder geval de intentie van de ploeg, is aanvallend. Daar komt geen verandering in.”