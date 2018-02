Ten Hag blij met aanblijven Younes: ‘Alle reden om te knokken voor zijn plek'

Erik ten Hag leek Amin Younes afgelopen kwijt te raken aan Napoli, maar de overgang van de Duitse vleugelaanvaller naar Italië ketste uiteindelijk af. De oefenmeester is blij dat Younes uiteindelijk toch in Amsterdam is gebleven, zo laat hij weten op de wekelijkse persconferentie. Volgens Ten Hag is er niks mis met de motivatie van de aanvaller.

“Het gesprek met Younes van afgelopen woensdag was goed. We zijn allebei blij dat hij is gebleven en hebben allebei als doel om kampioen te worden. Het was heel snel duidelijk dat zijn motivatie gewoon goed is”, wordt Ten Hag geciteerd door Ajax Showtime. Hij wilde verder niks kwijt over de reden dat de transfer afketste en noemt dat ‘iets tussen Napoli en Younes’. Overigens had Ten Hag wel verwacht dat de aanvaller zou vertrekken.

“Je gaat er vanuit dat op het moment dat een club toestemming geeft om te praten, dat het gaat om punten en komma's. Zoals ik vorige week al zei wilde ik dit niet, hier heb ik me ook tegen verzet. Younes is gewoon een erg goede speler en je wil voor iedere positie twee spelers hebben”, vervolgt de oefenmeester, die nu naar eigen zeggen met Justin Kluivert, David Neres en Younes drie spelers voor twee posities heeft. “Younes heeft alle redenen om te knokken voor zijn plek in de selectie. Hij wil natuurlijk in aanmerking komen voor het WK.”

Ajax verwelkomde afgelopen week Rasmus Nissen Kristensen en hij moet in de tweede seizoenshelft de concurrentiestrijd aangaan met Joël Veltman. “ Ik denk dat Kristensen en Veltman veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen motiveren. Het is niet zo dat je Luis Orejuela af kan schrijven door de komst van Kristensen. Maar hij moet zich zeker nog ontwikkelen”, stelt Ten Hag, wiens ploeg het komend weekeinde in eigen huis opneemt tegen NAC Breda. Met Richard Witschge werd de technische staf van Ajax afgelopen week uitgebreid.

“Ik vond dat er nog mankracht ontbrak binnen de technische staf. Maar ik mis ook nog een individuele trainer voor de aanvallers”, zegt hij over de uitbreiding van zijn staf. “De ontwikkeling van spelers is erg belangrijk en die moet je heel specifiek trainen, daar heb je specialisten voor nodig. Zo kan je heel doelgericht te werk gaan. Ik denk dat wij met deze staf prima invulling kunnen geven aan de werkwijze waar wij nu voor staan.”