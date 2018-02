Feyenoord zet langste reeks neer van ongeslagen wedstrijden in Eredivisie

Feyenoord gaat dit weekeinde bij VVV-Venlo en zal de bekeroverwinning op PSV een passend vervolg willen geven met een zege in De Koel. Feyenoord en VVV speelden 41 keer tegen elkaar en daarvan wonnen de Rotterdammers vijftien keer, terwijl de Limburgers twaalf keer aan het langste eind trokken. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Koel, zondag vanaf 14.30 uur.

o Alleen FC Twente - PSV kende een langere zuivere speeltijd (66 minuten, 52 seconden) dan het heenduel tussen VVV en Feyenoord (66 minuten, 31 seconden).

o VVV won van geen enkele Eredivisieploeg meer competitieduels in eigen huis dan van Feyenoord (9) en kwam tegen geen ploeg zo vaak tot scoren (35 keer).

o Op basis van Expected Goals op doel tegen werden bij Feyenoord tot dusver de minste tegendoelpunten verwacht (19,3), terwijl verder alleen Vitesse en Ajax beter scoren bij deze statistiek dan VVV-Venlo (23,7 verwachte tegendoelpunten).

o Alleen bij Sparta Rotterdam kwamen er procentueel gezien minder passes aan dan bij VVV (72,6%), terwijl alleen Ajax een hogere passnauwkeurigheid heeft dan Feyenoord (82%).

o De laatste acht Eredivisietreffers van VVV vielen allemaal uit open spel, terwijl van de zestien doelpunten daarvoor er slechts zeven uit open spel kwamen.

o Romeo Castelen kan zijn 125e Eredivisiewedstrijd spelen, van zijn voorgaande 124 speelde hij er 65 voor Feyenoord en maakte hij twintig van zijn dertig Eredivisietreffers in het shirt van de Rotterdammers.

o Feyenoord wist dit seizoen nog niet te winnen van een promovendus, de laatste keer dat de Rotterdammers drie Eredivisieduels met promovendi zonder overwinning bleven was in 1994.

o Feyenoord is ongeslagen in de laatste vijf competitieduels op kunstgras, de langste reeks voor de Feyenoorders in de Eredivisie ooit.

o Steven Berghuis was in zijn laatste zes Eredivisieduels bij negen doelpunten betrokken (5 goals, 4 assists), vier meer dan elke andere speler in die periode.

o Alleen Nicolai Jørgensen (42) was sinds de aanstelling van Giovanni van Bronckhorst bij meer Eredivisiegoals voor Feyenoord betrokken dan Jens Toornstra (40 - 21 goals, 19 assists), maar slechts één treffer en zes assists van Toornstra waren in uitwedstrijden (40 duels).