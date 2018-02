Schöne passeert landgenoot; Huntelaar treft favoriete tegenstander

Ajax speelde vorige week doelpuntloos gelijk tegen FC Utrecht en hoopt komende zondag niet opnieuw averij op te lopen in de strijd om het kampioenschap. De Amsterdammers staan immers zeven punten achter op koploper PSV. Nummer zestien NAC Breda verloor de laatste twee wedstrijden en hoopt op een stunt. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 16.45 uur.

o Ajax is ongeslagen in de laatste zestien Eredivisieduels met NAC en kreeg in twaalf van die wedstrijden geen enkel doelpunt tegen.

o Ajax won 72 keer van NAC Breda in de Eredivisie, een all-time record voor een team tegen een specifieke opponent.

o Ajax wist meer dan twee jaar terug voor het laatst niet te scoren in een thuisduel in de Eredivisie (26 januari 2016 tegen Heracles) en was sindsdien al 34 thuiswedstrijden trefzeker, de langste reeks van de club sinds 2001-2004 (toen 63 op rij).

o Erik ten Hag is de eerste trainer die de nul hield in zijn eerste twee Eredivisiewedstrijden voor Ajax sinds Frank de Boer; nog nooit zag een Ajax-coach zijn team de nul houden in de eerste drie competitieduels.

o Lasse Schöne kan na Jan Heintze (395) en Kenneth Perez (325) de derde Deen worden met 300 Eredivisieduels; Schöne staat nu nog gedeeld derde met Kristen Nygaard (299).

o Klaas-Jan Huntelaar was in tien Eredivisieduels met NAC Breda tien keer trefzeker; de spits scoorde vaker tegen NAC dan tegen elk ander team.

o NAC is de enige overgebleven Eredivisieploeg zonder treffer in 2018; de club uit Breda begon nog nooit een kalenderjaar met drie Eredivisieduels zonder doelpunt.

o NAC Breda verloor dit Eredivisieseizoen al acht keer met één treffer verschil; in heel 2016/17 verloor geen team vaker dan negen keer met minimaal verschil (Sparta & sc Heerenveen).

o NAC is ongeslagen in de laatste twee uitduels met een team uit de traditionele top-3 en hield ook de nul in beide wedstrijden (0-0 tegen Ajax in 2015 en 0-2 tegen Feyenoord eerder dit seizoen).

o De nieuwe NAC-spits Mitchell te Vrede was in de Eredivisie tegen Ajax bij drie doelpunten direct betrokken (2 goals, 1 assist), meer dan tegen elk ander team.