eDivisie: AZ scoort weer negen keer, lob Ronaldo hoogtepunt in zege PSV

AZ, PSV, Ajax en Sparta Rotterdam lieten ook op de vierde speeldag van de tweede seizoenshelft van de eDivisie geen punten liggen. AZ won vorige week met 3-9 en scoorde ook deze speelronde liefst negen keer, dit keer tegen het arme Roda JC Kerkrade. Winterkampioen PSV haalde uit tegen PEC Zwolle, terwijl Ajax en Sparta in eigen huis zegevierden. De club uit Rotterdam was te sterk voor Willem II, dat als enige nog puntloos is na de winterstop.

VVV-Venlo - Feyenoord 1-2

AZ - Roda JC Kerkrade 9-3

Vitesse- FC Groningen 1-3

PSV - PEC Zwolle 6-1

Heracles Almelo - ADO Den Haag 3-1

Sparta Rotterdam - Willem II 3-1

Excelsior - FC Utrecht 3-2

SC Heerenveen - FC Twente 2-1

Ajax - NAC Breda 4-2

De stand in de tweede seizoenshelft van de eDivisie, na vier speelrondes: