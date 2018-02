‘Als je iedere week zo speelt als tegen PSV, dan word je kampioen’

Feyenoord won afgelopen woensdag met 2-0 van PSV en plaatste zich zodoende voor de halve finale van de KNVB Beker, waarin de Rotterdammers het in eigen huis opnemen tegen Willem II. Daarnaast bleef Nicolai Jörgensen, ondanks concrete interesse van Newcastle United, afgelopen week ‘gewoon’ speler van Feyenoord, tot tevredenheid van trainer Giovanni van Bronckhorst.

“Nicolai had de knop al omgezet, hij weet waar zijn toekomst ligt. Hij speelde sterk tegen PSV, dat zag je ook aan hoe hij bij de eerste goal die bal neerlegde voor Berghuis. Nico heeft Newcastle uit zijn hoofd gezet”, wordt Van Bronckhorst tijdens de wekelijkse persconferentie geciteerd door RTV Rijnmond. In het bekerduel met PSV hield hij Robin van Persie negentig minuten op de bank.

Van Bronckhorst wil de aanvaller niet koste wat het kost wedstrijdritme op laten doen, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit zijn mond. “Als we Van Persie kunnen brengen om hem wedstrijdfitter te maken, doen we dat. Woensdag was dat niet zo. Of kunstgras voor hem en mij nog een item is? Met zijn techniek mag het geen probleem zijn”, stelt de oefenmeester, die benadrukt dat winnen het ‘allerbelangrijkste’ is. “Wij zullen Robin brengen als het kan, maar het eerste doel blijft wedstrijden winnen.”

Komende zondag neemt Feyenoord het in De Koel op tegen VVV-Venlo. Het meespelen van Bart Nieuwkoop en Sam Larsson is nog onzeker. Eric Botteghin maakte afgelopen woensdag na maanden blessureleed zijn rentree, maar is, evenals Jan-Arie van der Heijden, nog niet klaar om aan de aftrap te verschijnen. Van Bronckhorst: “Als ze wel beschikbaar zijn om te starten, dan maak ik een kwalitatieve keuze in mijn defensie.”

Als vanzelfsprekend toonde Van Bronckhorst zich content met de loting voor de halve finale van de KNVB Beker. “Weer thuis, 22 keer van de laatste 23 hoor ik zelfs. Een prachtige en gunstige loting, wij willen die beker heel graag winnen”, zegt de oefenmeester, die tevreden was met de speelwijze van zijn ploeg tegen PSV. “Als je iedere week zo speelt als tegen PSV, dan word je kampioen. Dat hadden we vorig seizoen wel en dit seizoen niet.”