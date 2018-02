‘Olivier heeft zijn zinnen gezet op het WK, daarom heb ik de deur geopend'

Olivier Giroud verruilde Arsenal op de laatste dag van de transferwindow voor Chelsea. De Franse spits was populair onder de supporters van the Gunners, maar manager Arsène Wenger zegt dat hij door de komst van Pierre-Emerick Aubameyang niet veel aan spelen toe was gekomen. Giroud wil in de tweede seizoenshelft speeltijd krijgen om kans te houden op het WK met de Frankrijk.

“We zijn hem veel schuldig”, wordt Wenger geciteerd door de BBC. In 253 wedstrijden voor Arsenal trof Giroud 105 keer doel. Chelsea betaalde naar verluidt een bedrag tussen de 18 en 22 miljoen euro voor de spits, die Arsenal in 2012 21 miljoen kostte. “Het had allemaal te maken met de transfer van Aubemeyang. Maar Giroud is net voor de derde keer vader geworden, dus het was voor hem lastig om Londen te verlaten.”

“Daarnaast was het moeilijk om het aanbod van Chelsea te weigeren, alleen omdat ze een concurrent zijn”, vervolgt de Franse oefenmeester. “Olivier was waanzinnig populair bij de supporters en in de kleedkamer, dus het was voor de andere spelers teleurstellend om hem te zien vertrekken. Hij wilde meer speeltijd, want hij heeft zijn zinnen gezet op het WK. Dat is waarom ik de deur uiteindelijk geopend heb.”