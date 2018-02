‘Younes moet er niet eens aan denken om Ajax te verlaten’

Marc Overmars heeft er geen problemen mee dat de transfer van Amin Younes is afgeketst. De directeur spelersbeleid van Ajax herhaalt in een interview met Lancieri dat de Amsterdammers de linksbuiten goed kunnen gebruiken.

“Amin denkt dat het beter is om te blijven, hoewel ik denk dat hij er niet eens aan moet denken om ons te verlaten”, aldus Overmars. “We kunnen het goed doen met hem, dus we zijn blij met zijn beslissing. Het doel is om iedere positie dubbel bezet te houden en Amin mag zijn beurt nu weer afwachten.”

De 24-jarige Younes was al medisch gekeurd en ook de clubs waren akkoord, maar toch besloot hij zijn handtekening niet te zetten. In een gesprek met trainer Erik ten Hag heeft de Duits international in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij volledig gemotiveerd is om het seizoen bij Ajax af te maken, zo meldde De Telegraaf donderdag.

Ajax zou naar verluidt vijf miljoen euro ontvangen en er lag een contract voor vijfenhalf jaar klaar voor Younes. Aanvankelijk toonden i Partenopei zich bereid om naast de transfersom een variabel bedrag van 2,8 miljoen in de deal op te nemen, maar Ajax zag daarvan af omdat Napoli in dat geval de vijf miljoen in één keer in plaats van in termijnen zou overmaken.